Nicaragua celebrará este sábado el 456 aniversario de la traducción de la biblia al castellano

La actividad iniciará a las 4 de la tarde, en la Plaza Parque La Biblia, ubicada de los semáforos del instituto Rigoberto López Pérez, una cuadra arriba, en Managua.

La celebración está enmarcada en el Día Nacional de la Biblia, y contará con la participación del Pastor hondureño Weyman Dotson.

De igual manera, la Banda Hahaziel, de Venezuela; y Banda Freedom, de Honduras, ya están en Nicaragua para celebrar las Buenas Nuevas de Salvación con el pueblo pinolero.

RIFARÁN 3 MOTOS

Jorge Obando, miembro del comité organizador, indicó que en esta ocasión, rifarán 3 motocicletas para bendecir la vida de los asistentes.

“Este año tenemos preparado no solo llevar el Pan Espiritual, por eso agregamos tres motocicletas marca TAYPAN que pueden servir de herramientas de trabajo y generar emprendimientos de transporte” dijo Jorge.

Dos de las motos será rifadas entre las primeras 2 mil personas que lleguen al evento donde se les entregará un cupón con un número.

La tercera moto se la ganará la persona que haya grabado un video invitando al evento y haya obtenido más reacciones y visualizaciones.

El evento es realizado por la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, Alcaldía de Managua y Ministerio de la Juventud, con el apoyo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.