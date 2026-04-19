Nicaragua celebra Día Nacional del Deportista rindiendo homenaje a Alexis Argüello

Nicaragua celebra hoy 19 de abril, el Día Nacional del Deportista , en homenaje al natalicio del Tricampeón mundial y leyenda del boxeo, Alexis Argüello Bohórquez.

Nicaragua rinde tributo a Alexis Argüello en Día del Deportista

Como parte de las actividades, se colocaron ofrendas florales en la Plaza de Las Victorias y se entregó reconocimientos a jóvenes destacados que han puesto en alto el nombre del país en boxeo, ajedrez y billar.

En el homenaje, el compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la Presidencia de la República, destacó el legado del Flaco Explosivo.

“En 1952 nació en el barrio Monseñor Lezcano, de Managua, el más grande atleta que ha producido este país, Alexis Argüello, Orgullo Nacional que trascendió como figura mundial del deporte, como uno de los más grandes boxeadores de la historia, como Campeón del Pueblo y Campeón de la Reconciliación, un ejemplo del entendimiento para la búsqueda de la paz por el bien común”, destacó Maurice.

“Siempre estaba atento a las necesidades de los atletas, de las familias y de sus pupilos como el tetracampeón Román “Chocolatito” González, José “El Quiebra Jícara” Alfaro, Juan Palacios, todos ellos entrenados” recordó el delegado presidencial.

“Es por eso que reconocemos el legado y la labor de esos atletas nicaragüenses que con compromiso, disciplina, con talento y con amor a la patria saben poner en alto el nombre de Nicaragua y nuestra bandera” finalizó diciendo el compañero Maurice.

