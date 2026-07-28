Copresidenta Rosario Murillo recuerda el natalicio 72 del Comandante Hugo Chávez

La Copresidenta de Nicaragua Compañera Rosario Murillo recordó este mediodía el aniversario natal 72 del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías.

Hugo Chávez en su visita a Nicaragua

“Hoy es 28 de julio y estamos recordando al Comandante Eterno, al Comandante Hugo Chávez, siempre presente en nuestros corazones. Hoy cumple años, aniversario natal”, expresó la compañera Rosario.

La Copresidenta reflexionó que la muerte es el tránsito a otro plano de vida donde se reúne el amor.

“…Como gente de fe, sabemos, que la muerte es el tránsito a otro plano y que la vida eterna es de todos y ahí nos reúne el amor”, agregó.

“Setenta y dos años cumpliría, cumple el comandante Chávez, vida eterna, amor eterno, fuerza, fuerza de luchas y victorias en la patria suya y aquí recordando y viviendo su magnífico ejemplo de solidaridad y hermandad, vamos adelante”, manifestó la compañera Rosario Murillo.

