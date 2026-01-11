Nicaragua celebra 19 años de Paz y Unidad Nacional
El Pueblo Presidente reafirma su compromiso con la paz, la unión y la convivencia familiar en el 19 Aniversario de Nicaragua Bendita y Siempre Libre.
Comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
PAZ Y BIEN
19/Pueblo Presidente
El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes.
Esta actividad és Símbolo de nuestro invariable Compromiso con el Encuentro, la Paz y el Derecho de Tod@s a una Convivencia Familiar y Comunitaria, respetuosa, y tranquila.
Nicaragua vive la Bendición Suprema de la Paz, que és nuestra Principal Victoria.
La Concordia, la Familia, la Fraternidad, la Unión, la Prosperidad, constituyen nuestros irremplazables Compromisos Cristianos, Socialistas y Solidarios.
Dios, Cristo Jesús, és Amor, y Su Fuerza nos llena a tod@s l@s nicaragüenses.
Viva Nicaragua, Hermosa, Heroica,
Bendita, Digna,
Patria Libre !
Siempre Más Allá!
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
19/Pueblo Presidente
La Paz, inclaudicable Camino !
Managua, 10 de Enero, 2026