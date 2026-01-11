Nicaragua celebra 19 años de Paz y Unidad Nacional

El Pueblo Presidente reafirma su compromiso con la paz, la unión y la convivencia familiar en el 19 Aniversario de Nicaragua Bendita y Siempre Libre.

Comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

PAZ Y BIEN

19/Pueblo Presidente

El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes.

Esta actividad és Símbolo de nuestro invariable Compromiso con el Encuentro, la Paz y el Derecho de Tod@s a una Convivencia Familiar y Comunitaria, respetuosa, y tranquila.

Nicaragua vive la Bendición Suprema de la Paz, que és nuestra Principal Victoria.

La Concordia, la Familia, la Fraternidad, la Unión, la Prosperidad, constituyen nuestros irremplazables Compromisos Cristianos, Socialistas y Solidarios.

Dios, Cristo Jesús, és Amor, y Su Fuerza nos llena a tod@s l@s nicaragüenses.

Viva Nicaragua, Hermosa, Heroica,

Bendita, Digna,

Patria Libre !

Siempre Más Allá!

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

19/Pueblo Presidente

La Paz, inclaudicable Camino !

Managua, 10 de Enero, 2026