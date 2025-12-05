Netflix compra Warner Bros Discovery por 72,000 millones de dólares

Confirmado: ¡Netflix compró Warner Bros Discovery por la astronómica cifra de 72,000 millones de dólares. La operación, anunciada este 5 de diciembre según Reuters y Associated Press, incluye estudios de cine/televisión, HBO Max y franquicias míticas como Bugs Bunny, Harry Potter, Game of Thrones y DC Comics.

Netflix devora a Warner: Adquisición histórica incluye Harry Potter y HBO Max

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, declaró: «Warner Bros ha definido el entretenimiento durante más de un siglo», destacando que este movimiento «acelerará el negocio durante décadas» según comunicados reproducidos por Deadline.

El valor empresarial total alcanza 82,700 millones de dólares. Netflix pagará $23.25 en efectivo y $4.50 en acciones por cada título de Warner, pero deberá esperar hasta el tercer trimestre de 2026 para completar la transacción tras escindir Discovery Global TV Networks. La firma incluyó una cláusula de ruptura compensatoria de 5,800 millones si reguladores bloquean el acuerdo.

David Zaslav, CEO de Warner, tildó la fusión de unión entre «las dos mayores compañías de narrativas del mundo», según reportaron medios estadounidenses.

Estadísticas que aterran a Disney

Con esta jugada, Netflix absorbería 128 millones de suscriptores de Warner Bros Discovery, sumando un colosal ejército de 428 millones de usuarios globales. El acuerdo convertirá a Netflix en el líder absoluto del streaming, superando por amplio margen a Disney y Paramount. Citando análisis de Bank of America mencionados por Bloomberg, esta fusión marcaría el fin de la «guerra del streaming».

Mientras la industria analiza el impacto, sindicatos de cineastas, reportados por Variety, advierten sobre riesgo de monopolio creativo. Aunque expertos de McKinsey y PwC ven consolidación inevitable, señalan el desafío de mantener innovación y diversidad. Para Netflix, citando su comunicado oficial: «Expandiremos capacidad de producción en EE.UU. e invertiremos más en contenido original».

Autoridades internacionales revisarán el caso por la escala sin precedentes de esta transacción. Estados Unidos y la Unión Europea ya han recibido las primeras solicitudes judiciales. Fuentes ligadas al proceso, citadas por Deadline, anticipan un riguroso escrutinio sobre «efectos en libre competencia». Todo dependerá de cómo Netflix responda a las demandas antimonopolio.