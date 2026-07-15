88.7% de los nicaragüenses aprueba gestión de Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo

La más reciente edición del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública SISMO 85, elaborada por M&R Consultores, correspondiente al II Trimestre de 2026, reveló que un 88.7% de los nicaragüenses, aprueba positivamente la gestión de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo.

Encuesta sobre la dirección del gobierno en Nicaragua.

Raúl Obregón, director de M&R CONSULTORES, detalló que la valoración de las familias a la gestión de gobierno del Co-Presidente Daniel, es de un 88.5 % de aprobación, y el de la Co-Presidenta Rosario Murillo, es del 86.7 %, gracias a su trabajo por la unidad, reconciliación y el bien común de los nicaragüenses.

Aprobación de co-presidencia de Daniel Ortega alcanza 88.5%.

Tendencias de calificación positiva y negativa al trabajo de la co-presidenta.

El estudio de opinión que se realizó del 21 de junio y el 1 de julio de 2026, revela igualmente que la mayoría de los nicaragüenses, considera que el país vive en un ambiente de paz, estabilidad y tienen perspectivas positivas para la economía.

En ese sentido, 9 de cada 10 nicaragüenses, prefieren quedarse en su patria para trabajar y prosperar en un país, en paz, seguridad y libertad.

Disposición a emigrar según encuesta de M&R Consultores.

La Encuesta SISMO 85, también resalta que el 99.4 % de los consultados, afirmó que la estabilidad económica y social no debe ponerse en riesgo y el 99.2 % opinó lo mismo respecto a la paz del país.

Además, el 92.7 % señaló que en Nicaragua «se respira paz» y el 93.3 % espera que la economía nacional continúe mejorando durante los próximos doce meses.

El estudio también mostró una percepción favorable sobre la seguridad ciudadana: el 86.6 % considera que hoy existe más seguridad que hace cinco años, y el 91.4 % reconoce profesionalismo en el trabajo de la Policía Nacional.

