Natalia Jiménez llegará a Nicaragua en un esperado concierto

La reconocida cantante española Natalia Jiménez confirmó su próxima visita a Nicaragua, generando gran expectativa entre sus seguidores y amantes de la música romántica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la fecha ni el lugar del concierto, lo que mantiene a su público a la espera de nuevos anuncios en los próximos días.

La producción del evento estará a cargo de Dúo Producciones, empresa reconocida por traer importantes espectáculos internacionales al país.

Natalia Jiménez, conocida por su potente voz y una exitosa trayectoria tanto como solista como ex integrante de La Quinta Estación, promete ofrecer un show lleno de emociones, donde no faltarán éxitos como “Creo en mí” y “El sol no regresa”.