Boaqueña busca reencontrarse con su padre tras más de 30 años de ausencia

En una conmovedora búsqueda de sus raíces, Aura Yesenia Raudez García, de 34 años, originaria de San Lorenzo, Boaco, decidió romper el silencio de décadas para intentar localizar a su padre Freddy Arnulfo Raudez González, a quien dejó de ver cuando apenas era una niña.

Aura Yesenia Raudez García, de 34 años

La historia se remonta al año 1989, cuando su madre, Aura Liseth García Díaz, conoció a Freddy Arnulfo en una base militar.

Sin embargo, el destino separó sus caminos cuando Yesenia tenía solamente un año y tres meses de nacida.

Desde aquel momento, el contacto se perdió por completo, dejando un vacío que Yesenia hoy, desde la madurez, anhela llenar.

Aunque los datos son escasos, Yesenia guarda una pista que podría ser clave: recuerda que su progenitor tenía o tiene familiares en el municipio de Siuna, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

Con esta información, mantiene la fe de que alguien pueda reconocer el nombre o brindar detalles sobre su paradero o el de otros parientes cercanos.

Actualmente, Aura Yesenia reside y trabaja en Costa Rica, pero la distancia no ha mermado su esperanza de saber si su padre aún vive y, de ser así, estrechar su mano por primera vez desde su infancia.

Si usted conoce a Freddy Arnulfo Raudez González o tiene información que pueda ayudar a este reencuentro familiar, puede comunicarse en Nicaragua al número celular: 8191 6754 o enviar un mensaje al WhatsApp 8711-0456 de Tu Nueva Radio Ya.

Cualquier detalle, por pequeño que sea, representa para Yesenia la oportunidad de reconstruir su historia y cerrar un ciclo de vida marcado por la ausencia.

