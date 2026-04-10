Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse autobús turístico por ladera de España

Una persona murió y 27 más resultaron heridos, luego que un bus turístico cayera por un barranco desde unos 10 metros de altura en La Gomera, España.

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«Los servicios sanitarios asistieron a los 28 ocupantes de la guagua, 27 turistas de nacionalidad británica y el conductor. Se confirma un varón fallecido y 27 heridos de diversa consideración, tres de ellos graves, trasladados al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe», citan medios locales.

La salida de vía y vuelco de este autobús privado se ha producido a la altura del Centro Ambiental de El Revolcadero, en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2. En fotografías se ve al vehículo salido de una curva y precipitado por un terraplén.