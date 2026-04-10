Policía de Nicaragua gestiona con Costa Rica informe sobre el femicidio de Junieysis Merlo Espinoza

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó que la Policía Nacional de Nicaragua gestiona ante las autoridades de Costa Rica un informe sobre el femicidio de la joven Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, al tiempo que se brinda acompañamiento a sus familiares.

Junieysis Merlo vivía en Costa Rica desde hacía diez años donde dejó a dos niñitas, Natalia Ramírez Merlo y Andrea Ramírez Merlo, ambas de cuatro años.

“Mientras tanto también hemos establecido comunicación con la mamá, el papá, ellos son de la comarca La Florida, en San Juan de Río Coco y de Telpaneca, Madriz”, agregó la compañera Rosario.

“Ellos están esperando la llegada a Costa Rica de otra hermana que estaba trabajando en España y luego, van a solicitarnos y nosotros estamos brindando el apoyo para que puedan traer las cenizas, dicen que fue cremada, es lo que les dijeron a los familiares y los familiares a nosotros», indicó.

Compartió que «estamos muy pendientes y cuando tengamos el reporte de las autoridades vamos a estarlo compartiendo a través de los medios».