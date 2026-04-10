Israel se ensaña con Líbano: Casi 1.900 muertos y colapso del sistema sanitario

En las últimas horas, los bombardeos de Israel contra distintas regiones del Líbano se intensificaron, provocando nuevas víctimas y una destrucción generalizada de infraestructuras civiles.

La Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres libanesa informó que 303 personas murieron y 1.150 resultaron heridas en un solo día, elevando el balance total desde el inicio de la agresión israelí, en marzo pasado, a 1.888 muertos y 6.092 heridos.

La aviación israelí emitió advertencias a residentes del suburbio meridional de Dahiyeh, en Beirut, incluyendo barrios como Haret Hreik, Ghobeiry y Burj al-Barajneh, mientras continuaban ataques aéreos y de artillería contra localidades del sur del país como Bint Jbeil, Khiam, Tebnine, Jibchit y Al-Mansouri.

También se reportaron bombardeos en Duris, cerca de Baalbek, así como en Nabatieh, Yahmar al-Shaqif y Kfarjoz, con imágenes que muestran edificios destruidos, vehículos sepultados bajo escombros y densas columnas de humo.

La escalada ocurre pese a la tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, que Teherán considera extensiva al frente libanés. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “no hay alto el fuego en Líbano” y continuó los ataques contra el movimiento de resistencia islámica Hezbolá, que ha ofrecido tenaz resistencia a la invasión por tierra de la ocupación.