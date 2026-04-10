Israel se ensaña con Líbano: Casi 1.900 muertos y colapso del sistema sanitario

Por Silvana Jarquin
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En las últimas horas, los bombardeos de Israel contra distintas regiones del Líbano se intensificaron, provocando nuevas víctimas y una destrucción generalizada de infraestructuras civiles.

La Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres libanesa informó que 303 personas murieron y 1.150 resultaron heridas en un solo día, elevando el balance total desde el inicio de la agresión israelí, en marzo pasado, a 1.888 muertos y 6.092 heridos.

La aviación israelí emitió advertencias a residentes del suburbio meridional de Dahiyeh, en Beirut, incluyendo barrios como Haret Hreik, Ghobeiry y Burj al-Barajneh, mientras continuaban ataques aéreos y de artillería contra localidades del sur del país como Bint Jbeil, Khiam, Tebnine, Jibchit y Al-Mansouri.

Corresponsal de RT resulta herido por ataque israelí Recomendado Corresponsal de RT resulta herido por ataque israelí

También se reportaron bombardeos en Duris, cerca de Baalbek, así como en Nabatieh, Yahmar al-Shaqif y Kfarjoz, con imágenes que muestran edificios destruidos, vehículos sepultados bajo escombros y densas columnas de humo.

La escalada ocurre pese a la tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, que Teherán considera extensiva al frente libanés. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “no hay alto el fuego en Líbano” y continuó los ataques contra el movimiento de resistencia islámica Hezbolá, que ha ofrecido tenaz resistencia a la invasión por tierra de la ocupación.

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