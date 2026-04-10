Vendedor de accesorios murió bajo llantas de furgón en semáforos del Mayoreo, en Managua

De forma inmediata perdió la vida la tarde de este viernes el motociclista José Daniel López Morán, de 63 años, al ser arrollado por un cabezal en los semáforos del Mercado de Mayoreo, en el Distrito Seis de Managua.

Según allegados don José Daniel laboraba temprano vendiendo accesorios para teléfonos y vehículos en los semáforos del mayoreo y por las tardes en un taller de mecánica.

La cámara de seguridad de un negocio ubicado frente a donde ocurrió el suceso, grabó el preciso momento en que se registró la desgracia que llevó dolor y luto a otra familia nicaragüense.

Según el video, la tragedia sucedió cuando López se dirigía a los semáforos en la moto placa M 115-580. Luego de aventajar al furgón por la derecha, se le estacionó adelante y cuando el conductor arrancó, le pasó encima.

Testigos dijeron que el conductor del pesado vehículo no se percató de la presencia del motociclista debido a la altura del vehículo, y por eso reinició su marcha, arrollándolo, pero ante los gritos de la gente frenó de inmediato.

El furgón rojo placas M 256 -671 que halaba el contenedor gris matrícula M 350 – 923, transportaba productos varios hacia un negocio ubicado cerca de Batahola Norte y era conducido por Julio César Aguilar Solís, de 30 años.

El furgonero fue retenido por la Policía para determinar si tuvo alguna responsabilidad en la desgracia, mientras el cuerpo de don José Daniel López Morán será velado en la casa que habitaba en Villa Reconciliación Norte.

El infortunado hombre tenía varios hijos quienes junto al resto de familiares ahora lamentan su irreparable pérdida.