Crimen en la madrugada: matan a vigilante y roban su escopeta en Tipitapa
El vigilante Rolando Javier Muñoz Vanegas, de 47 años, fue asesinado a balazos por dos encapuchados en las primeras horas de este viernes.
El crimen ocurrió en la empresa de Pinturas Lanco, localizada en el kilómetro 36 de la carretera Tipitapa-Masaya, a las 3 y media de la madrugada.
Tras asesinar Muñoz Vanegas, los delincuentes despojaron de su escopeta a la víctima y huyeron por un callejón aledaño a la empresa que colinda con un predio baldío.
Equipos de la policía de Masaya, Tipitapa y Managua, realizan diversos operativos en búsqueda de los criminales para su captura.
El señor Rolando Muñoz era originario de Monimbó, Masaya, y su vela se realizará esta noche frente al Centro de Desarrollo Infantil, del mismo barrio indígena.