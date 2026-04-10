Crimen en la madrugada: matan a vigilante y roban su escopeta en Tipitapa

El vigilante Rolando Javier Muñoz Vanegas, de 47 años, fue asesinado a balazos por dos encapuchados en las primeras horas de este viernes.

Empresa LANCO en Tipitapa

El crimen ocurrió en la empresa de Pinturas Lanco, localizada en el kilómetro 36 de la carretera Tipitapa-Masaya, a las 3 y media de la madrugada.

Tras asesinar Muñoz Vanegas, los delincuentes despojaron de su escopeta a la víctima y huyeron por un callejón aledaño a la empresa que colinda con un predio baldío.

Equipos de la policía de Masaya, Tipitapa y Managua, realizan diversos operativos en búsqueda de los criminales para su captura.

El señor Rolando Muñoz era originario de Monimbó, Masaya, y su vela se realizará esta noche frente al Centro de Desarrollo Infantil, del mismo barrio indígena.