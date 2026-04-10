Gobierno de Nicaragua entrega Orden Rubén Darío a Fernando Fuentes

El Gobierno de Nicaragua entregó esta mañana la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío a la familia del diseñador venezolano Fernando Fuentes Fraile, quien falleció recientemente tras décadas de promover el arte y la cultura en el país.

Fernando Fuentes Fraile

La ceremonia se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío donde Camila Ortega, Directora de Nicaragua Diseña, entregó la medalla y el diploma a los familiares del artista fallecido.

Máximo reconocimiento cultural del país

La Copresidencia de la República otorgó el máximo galardón cultural nicaragüense al creador, diseñador y comunicador que hizo de Nicaragua su segunda patria.

Fuentes Fraile dedicó gran parte de su vida a promover talento y creatividad en todos los municipios y departamentos del país. Su trabajo abarcó distintos campos del arte y la cultura nacional.

Legado en el diseño nicaragüense

El documento oficial destacó que Don Fernando recorrió toda Nicaragua «llevando reconocimiento, respeto y fuerza de imaginación» a las comunidades.

La resolución gubernamental señaló que Fernando contribuyó con su elocuencia y don de hermandad a la paz y la esperanza del país. «Supo promover entendimiento, concordia y júbilo entre todos», cita el texto oficial.

Tributo de los diseñadores nacionales

La compañera Ortega expresó el profundo respeto y reconocimiento de todos los diseñadores nicaragüenses hacia Fuentes Fraile. El acto contó con la presencia de artistas y promotores culturales que trabajaron junto al homenajeado.

«Al otorgarle este merecido reconocimiento estamos rindiendo tributo a su incansable labor y al legado que nos deja de trabajo, energía, creatividad, generosidad, alegría y paz», establece la resolución firmada este 10 de abril de 2026.

A continuación, el Reconocimiento Oficial

RECONOCIMIENTO A DON FERNANDO FUENTES FRAILE

La Copresidencia de la República de Nicaragua,

CONSIDERANDO :

Que el Compañero Creador, Diseñador, Comunicador y destacado Artista en distintos Campos de la Cultura, Don Fernando Fuentes Fraile, ha pasado a Otro Plano de Vida;

Que Don Fernando dedicó gran parte de su Fecunda Existencia a promover Talento, Creatividad,





Arte y Alegría, en nuestra Nicaragua, recorriendo todos los Municipios y Departamentos de esta Patria Sagrada, llevando Reconocimiento, Respeto, y Fuerza de Imaginación;

Que Don Fernando hizo de Nicaragua su Segunda Patria y supo promover Entendimiento, Concordia y Júbilo entre Todos, contribuyendo grandemente con su Elocuencia y Don de Hermandad, a la Paz, la Esperanza, desde su propia Fuerza Espiritual que compartió con nosotros grandemente, uniéndose a la Fortaleza y la Fuerza de las Familias nicaragüenses.

Al otorgarle este Merecido Reconocimiento estamos rindiendo Tributo a su incansable Labor y al Legado que nos deja, de Trabajo, Energía, Creatividad, Generosidad, Alegría y Paz.

POR TANTO,

La Copresidencia de Nicaragua

Resuelve entregar la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío por medio de la Compañera Camila Ortega, Secretaría de Economía Creativa de Nicaragua, a la Familia de Don Fernando, este Máximo Reconocimiento del Pueblo nicaragüense a Maestros de la Cultura, el Arte y la Solidaridad entre los Pueblos, en el Acto Especial que con enorme cariño se realiza hoy en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Dado en la Ciudad de Managua el día Viernes 10 de Abril del Año 2026.