Autopsia revela que tiktoker nica Junieysis Merlo fue estrangulada por su asesino

Los estudios forenses revelaron anoche que la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, fue estrangulada varias horas antes de ser sepultada por su asesino en un lugar montoso en San José, Costa Rica.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dijo que la autopsia realizada al cuerpo determinó que la joven murió por “asfixia por compresión extrínseca del cuello”.

En términos sencillos, la tomaron por el cuello con las manos muy fuertemente y le fracturaron el cartílago, lo que impidió que el aire llegara a sus pulmones, causándole la muerte, explicó Soto.

Diez días después de haber desaparecido, Junieysis fue hallada en una fosa de 2 metros de profundidad en un predio localizado cerca del condominio Los Pericos en el sector de Salitral, en Santa Ana, la capital costarricense.

El hallazgo fue realizado la madrugada del jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial, quienes detuvieron en Cartago, al ex cónyuge de la joven, el comerciante tico Gustavo Calvo Ramírez, de 57 años.

El sujeto había dado a nivelar unos terrenos con maquinaria a 400 metros del condominio donde habitaba con la joven y sus gemelas de 4 años, y la semana pasada le pidió a uno de los operarios abrir una fosa a orillas de la calle.

La muchacha, originaria de la comunidad Buena Vista, en San Juan del Río Coco, Madriz, tenía 10 años de habitar en Costa Rica y convivió ocho años con el comerciante Gustavo Calvo, quien había sido su empleador.

Debido al maltrato que recibía, la infortunada le había pedido al sujeto hace más de un año que la dejara irse con sus gemelas, pero ante la negativa del sujeto se vio obligada a permanecer en el lugar donde vivían.

La última vez que sus padres, don Máximo Merlo, de 61 años, y su mamá Vilma Espinoza, de 51, hablaron con ella por teléfono desde Nicaragua, fue el lunes 30 de marzo. Al día siguiente, ya no les respondió.

Ante esa situación, los padres llamaron al cónyuge de la joven, Gustavo Calvo, quien les aseguró que ella se había ido al mar con unos amigos tiktokeros y que regresaría el Miércoles Santo.

Sin embargo, al ver que no regresaba y no respondía llamadas, la familia denunció su desaparición y su hermano Ariel Merlo viajó a Costa Rica, el miércoles, llegando un día antes de que las autoridades la hallaran muerta.

Mientras Gustavo Calvo Ramírez permanece detenido a la espera de las medidas cautelares en su contra, las gemelitas de la pareja están en manos del Patronato Nacional de la Infancia, de Costa Rica.

En los archivos del Poder Judicial de Costa Rica quedó registrado que la joven nica solicitó medidas de protección en contra de Gustavo Calvo Ramírez, las cuales entraron en vigor, el 10 de marzo del año 2025, y vencieron el 10 de marzo reciente.

Las medidas consistían en protección policial y Calvo fue notificado de que no podía agredirla, insultarla, amenazarla o perturbarla, de forma personal, por medio de terceras personas, redes sociales o mensajes de texto.

La familia de Junieysis planeaba trasladar su cuerpo a Nicaragua para darle santa sepultura en la tierra que la vio nacer, pero debido al estado del cuerpo no recibieron el permiso y lo tuvieron que cremar la noche de ayer jueves.