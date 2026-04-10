En Waspam, Caribe Norte, cuidador de finca muere impactado por una pipa

Víctima de politraumatismo murió la noche de este viernes el señor José Ramon Bravo, al ser arrollado por una pipa en el barrio Carlos Fonseca, en Waspam, Caribe Norte de Nicaragua.

El hecho investigado por la policía ocurrió exactamente en el primer puente en dirección hacia la comunidad de Kisalaya.

Don José Ramón Brown se ganaba la vida como cuidador de una finca en la zona.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 53 nicaragüenses han muerto atropellados este año en el país, 11 por camiones o autobuses.