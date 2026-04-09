Capitalino atrapado por vicios aparece sin vida en fondo de cauce en Jardines de Veracruz

En estado de descomposición fue encontrado muerto el ciudadano Norlan Elieth Lanzas, de 34 años, en el fondo de un cauce ubicado cerca de donde fue la Fábrica Nacional de Baterías S.A., (FANABASA), entre Jardines de Veracruz y el barrio Pablo Úbeda, Distrito V de Managua.

Norlan Elieth Lanzas, de 34 años

El cadáver fue descubierto la mañana de este jueves por personas que circulaban por el sector y se asomaron al profundo cauce al percibir una fuerte fetidez en el ambiente.

Al sitio del hallazgo se presentaron agentes policiales, acompañados de un equipo forense, para iniciar las investigaciones y determinar las causas de muerte del hombre, quien vestía short floreado celeste con blanco, una camiseta blanca con letras grandes y portaba una mochila rosada en su espalda.

Poco tiempo después, al lugar también llegó la señora Johanna Huerta, quien afirmó que Norlan era sobrino suyo y que la madre de él es doña María Lourdes Lanzas, habitante del barrio Germán Pomares, en el Reparto Schick, a pocas cuadras de donde fue hallado sin vida Norlan Lanzas.

Explicó que el infortunado laboraba en lo que le saliera, hace tiempo tuvo pareja, pero se dejaron, por lo cual vivía solo y de vez en cuando llegaba a la casa de su mamá.

Un amigo del muchacho dijo que su mamá y su papá conocían a Norlan desde joven, por lo que intentaron ayudarle a salir del vicio de las drogas, comprándole ropa, teléfono y hasta cama, pero recayó y cuando fumaba empezaba a alucinar, recordando con rencor a la mujer que había sido su pareja.

Norlan era conocido cariñosamente entre sus amigos como “El Reptil” y su cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de muerte y luego ser entregado a su familia para que le den cristiana sepultura.

