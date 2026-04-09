Tiktoker nicaragüense Junieysis Merlo Espinoza fue asesinada y enterrada cerca de su casa en Costa Rica

Tras 10 días de haber desaparecido, la pinolera Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, fue hallada sepultada en una fosa de dos metros de profundidad en un predio baldío localizado cerca del condominio Los Pericos en el sector de Salitral, en Santa Ana, San José, Costa Rica.

Junieysis Adely Merlo Espinoza

El hallazgo fue realizado a las dos de la madrugada de este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial, quienes detuvieron como sospechoso en Cartago, al cónyuge de la joven, el comerciante costarricense Gustavo Calvo Ramírez, de 57 años, quien ordenó hace varios días construir la fosa.

Según las investigaciones, el sujeto había dado a nivelar unos terrenos con maquinaria a 400 metros del lujoso condominio donde habitaba con la joven y sus gemelas de 4 años, y la semana pasada le pidió a uno de los operarios abrir una fosa a orillas de la calle supuestamente para contener el caudal de agua.

Gustavo Calvo Ramírez, de 57 años

Fue precisamente en ese sitio donde fue encontrado enterrado el cuerpo de la tiktoker nicaragüense, y trasladado a la Morgue Judicial para determinar con exactitud las causas de su muerte, ya que a simple vista no se observaba sangre o signos de violencia, según Michael Soto, director interino del OIJ.

La muchacha, originaria de la comunidad Buena Vista, en San Juan del Río Coco, Madriz, tenía 10 años de habitar en Costa Rica y ocho de convivir con el comerciante Gustavo Calvo Ramírez. Fue vista por última vez cerca del condominio donde habitaba, el lunes 30 de marzo.

La última vez que sus padres, don Máximo Merlo, de 61 años, y su mamá Vilma del Carmen Espinoza, de 51, hablaron con ella por teléfono desde Nicaragua, fue el lunes 30 de marzo. Al día siguiente, sus padres volvieron a llamarla, pero ya no les respondió.

Aquí fue encontrado el cuerpo de una tiktoker nicaragüense en Costa Rica

Ante esa situación, los padres llamaron al cónyuge de la joven, Gustavo Calvo, quien les aseguró que ella se había ido al mar con unos amigos tiktokeros y que regresaría el Miércoles Santo.

Cuando los padres de la joven le preguntaron al sujeto si él conocía a los amigos de Junieysis, este les dijo que no, que él la había dejado cerca de un supermercado por donde la pasarían llevando.

Sin embargo, al enterarse que no regresaba y ver que no respondía llamadas, la familia reportó su desaparición ante el Organismo de Investigación Judicial, y su hermano Ariel Merlo viajó ayer miércoles a Costa Rica para pedir apoyo con el objetivo de localizarla, lo que se logró este jueves.

Presuntamente, semanas antes de su desaparición, Junieysis le habría pedido al comerciante tico que se separaran por el maltrato que le daba, lo que habría desencadenado la furia del sujeto, quien optó por quitarle la vida y desaparecerla.

Mientras Gustavo Calvo Ramírez permanece detenido, las gemelitas de la pareja se encuentran en manos del Patronato Nacional de la Infancia, de Costa Rica, tras habérselas quitado al sujeto para darles protección.