Capturan a responsables de brutal muerte de cocodrilo en cañaveral de Chichigalpa

La indignación por un caso de crueldad animal en Chichigalpa, Chinandega, tuvo un giro este miércoles con la captura de José Adán Mejía, señalado de haber instigado a otros trabajadores a acabar con la vida de un cocodrilo dentro de un ingenio azucarero.

Capturan a sujetos que mataron a cocodrilo

El hecho, que rápidamente se volvió viral, quedó registrado en un video donde se observa cón mo varios hombres atacan al reptil de forma violenta: primero le lanzan piedras, luego lo atropellan con una camioneta y finalmente lo empujan hacia una zona donde una máquina cosechadora termina causándole la muerte.

Las imágenes, compartidas a través del WhatsApp 8711-0456 de Tu Nueva Radio Ya, desataron una ola de rechazo en redes sociales, donde usuarios condenaron la brutalidad con la que fue tratado el animal.

De manera extraoficial, también se ha informado sobre la posible detención de los conductores de la camioneta y el tractor involucrados en el hecho, aunque las autoridades no han confirmado estos detalles.

Especialistas recuerdan que los cocodrilos suelen habitar en ríos, esteros y otras zonas húmedas, pero pueden desplazarse hacia áreas agrícolas. En Nicaragua, tanto los cocodrilos como el caimán de anteojos son especies protegidas bajo la supervisión del MARENA.

Ante la presencia de estos animales en zonas pobladas o de trabajo, se recomienda no agredirlos y dar aviso inmediato a las autoridades competentes, para que sean retirados de forma segura y sin poner en riesgo la vida humana ni la del animal.