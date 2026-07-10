¡Indignante! Maestra es grabada mientras agredía a alumna en Honduras

La profesora Perla Díaz fue detenida en Morazán, Yoro, Honduras, tras la denuncia por trato degradante contra una alumna de 15 años del Centro de Educación Básica República de Cuba, luego que un video grabado dentro del aula evidenciara la agresión.

La profesora Perla Díaz

El caso, que se viralizó en redes sociales, muestra el momento en que la maestra insulta a la menor y posteriormente le habría dado una cachetada, según la denuncia presentada ante las autoridades.

La Policía de Honduras informó que realizaron la detención de la docenteen la aldea La Nueva Esperanza, municipio de Morazán.

De acuerdo con reportes locales, la profesora enfrentará el proceso en libertad por el presunto delito de trato degradante, figura que contempla penas de uno a dos años de prisión.

Docente de Morazán enfrenta proceso por trato degradante contra menor

El video difundido en redes recoge frases ofensivas, entre ellas: “¡Callate la jeta… jetona, callate la jeta… ¿o te la callo?”.

También se escucha cuando la profesora le exige a la estudiante llamar a su padre y le reclama por contestarle durante la clase.

Video de la agresión

La situación no terminó con la alumna agredida.

La menor que grabó el video aseguró que la profesora también se dirigió contra ella y la golpeó cuando intentó quitarle el teléfono.

“Me pegó en el pecho”, relató la estudiante al describir lo ocurrido después de esconder el celular para registrar lo que pasaba en el aula.

Según su testimonio, la docente le arrebató el aparato, la insultó y le advirtió que podía dañarle el teléfono.

La madre de la alumna que grabó el video, Doris Ramírez, afirmó que antes del hecho su hija ya le había contado sobre presuntos malos tratos psicológicos dentro del centro educativo.

Declaraciones de la madre de la alumna que grabó el video

Ramírez explicó que, ante el miedo de otros estudiantes a denunciar, ella le recomendó a su hija grabar si volvía a escuchar expresiones ofensivas.

La madre sostuvo que no buscaba dañar a la profesora, pero sí evitar represalias contra los alumnos y que situaciones similares se repitieran.

“Yo lo que quiero es que no vuelva a tomar cosas así, a hacer represalias contra los alumnos”, expresó la señora.

La menor también aseguró que el comportamiento de la docente no era nuevo y afirmó que situaciones similares venían ocurriendo desde 2024.

Según su relato, otros estudiantes tenían temor de grabar o denunciar por miedo a perder puntos o ser expulsados.

Tras la difusión del caso, padres de familia pidieron la intervención de las autoridades educativas de Yoro para investigar lo sucedido y determinar si existió abuso contra estudiantes.

En tanto, la directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Italia Ruiz, advirtió que la maestra no solo enfrentará el proceso judicial, sino también posibles sanciones administrativas conforme a la normativa educativa.