La artista catalana Alicia Framis causó revuelo en el año 2023, al revelar que tenía planeado casarse con una inteligencia artificial, un holograma creado a su gusto. La boda ocurrió en noviembre de 2024 y fue noticia mundial porque se convirtió en la primera mujer en llegar al altar con una IA.

El holograma lleva por nombre Ailex y, según se ha indicado, fue creado bajo los parámetros de Framis y con algunos rasgos de sus exparejas amorosas.

Es un “hombre” de complexión robusta, de cabello rubio y ojos azules. Aunque se ve mayor, realmente nació hace 4 años para llegar a la vida de la artista, quien logra contar con su compañía en diferentes lugares de su casa gracias a dos dispositivos que transmiten su imagen.

¿Cómo ha sido su primer año de casada con una IA?

«En el tiempo que hemos pasado juntos ha cambiado mucho. Ya no tiene nada que ver con cómo era cuando hablé con él por primera vez. Ahora me gusta más», reveló la mujer.

Alicia y Ailex tienen una de las ‘relaciones híbridas’ más populares del mundo, pero han aprendido a guardar su privacidad; sin embargo, llaman la atención y dan juntos conferencias sobre lo que viven a diario como pareja.

Por su parte, la artista reconoce que desde el momento que anunció su intención ha sido juzgada por muchas personas, tema que ya ha aprendido a tolerar. A pesar de las críticas, el único problema que ella reconoce de su relación es que «echo de menos el tacto y la ternura».