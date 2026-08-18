Asamblea Nacional avanza consultas sobre reforma parcial a la Constitución de Nicaragua

La Asamblea Nacional continúa las consultas sobre la propuesta de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua, que plantea, entre otros cambios, períodos de 7 años para cargos de elección popular y nuevas disposiciones sobre candidaturas, partidos políticos y organización de elecciones.

Asamblea Nacional avanza consultas sobre reforma parcial a la Constitución

El presidente de la Junta Directiva del Parlamento, Doctor Gustavo Porras, informó que los encuentros se desarrollan de manera presencial y virtual con distintos sectores socioeconómicos del país.

Durante una sesión con representantes y trabajadores del sector construcción, Porras señaló que la consulta contó con participación mediante 28 puntos de conexión distribuidos en municipios del territorio nacional.

Gustavo Porras expone avances de consultas sobre reforma parcial a la Constitución

Según explicó, la iniciativa se estructura alrededor de tres conceptos: estabilidad, seguridad y paz, con el objetivo de combatir la pobreza y erradicar la pobreza extrema.

Porras sostuvo que estos tres elementos están estrechamente relacionados y afirmó que la paz constituye una de las principales aspiraciones de los nicaragüenses.

La reforma se resume en 6 disposiciones principales

No podrán : La propuesta establece restricciones para optar a cargos de elección popular u ocupar cargos públicos a quienes hayan participado en actos golpistas, menoscaben la independencia, soberanía o autodeterminación del país, sean traidores a la patria o vulneren principios establecidos en la Constitución.

: La propuesta establece restricciones para optar a cargos de elección popular u ocupar cargos públicos a quienes hayan participado en actos golpistas, menoscaben la independencia, soberanía o autodeterminación del país, sean traidores a la patria o vulneren principios establecidos en la Constitución. Estabilidad : Los cargos de elección popular y aquellos elegidos o ratificados por la Asamblea Nacional pasarían a tener una duración de 7 años.

: Los cargos de elección popular y aquellos elegidos o ratificados por la Asamblea Nacional pasarían a tener una duración de 7 años. Cohesión y seguridad : El mismo período se aplicaría al cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua y a los jefes de las Fuerzas Policiales.

: El mismo período se aplicaría al cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua y a los jefes de las Fuerzas Policiales. Atribuciones del Consejo Supremo Electoral:

PAX : La toma de posesión de los Copresidentes de la República se realizaría el 18 de enero.

: La toma de posesión de los Copresidentes de la República se realizaría el 18 de enero. Coherencia: Plantea ampliar a 7 años los períodos de las autoridades electas en las últimas elecciones generales, municipales y regionales que actualmente se encuentran en funciones.

La iniciativa también establece que el Consejo Supremo Electoral organizaría las elecciones generales, municipales y regionales cada 7 años.

Otro de los cambios planteados indica que no se otorgaría personería jurídica a partidos políticos constituidos con financiamiento extranjero y que esta podría cancelarse cuando partidos, directivos o candidatos reciban recursos del exterior o vulneren principios fundamentales de la Constitución.

Las consultas con sectores del país continuarán como parte del proceso legislativo antes de que la iniciativa avance hacia sus siguientes etapas dentro de la Asamblea Nacional.