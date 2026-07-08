Hombre ebrio se ahoga en aguas de la laguna de Masaya

La noche de este miércoles fue recuperado el cuerpo sin vida de Melvin José Gaitán Ortiz de 30 años, quien se ahogó tras meterse ebrio a las aguas de la laguna de Masaya, en el sector de La Sardinera.

Según Luisa Adilia Cerda Rodríguez, ellos llegaron a la laguna, donde Melvin empezó a tomar licor, ya con sus taconazos entre pecho y espalda, le dio por meterse a dar un chapuzón y desapareció.

La desaparición de Melvin fue reportada a las autoridades de la Policía Nacional y a los Bomberos Unidos, quienes después de varias horas lograron dar con el cuerpo.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Gaitán Ortiz, es habitante de la comarca Pío XII en el municipio de Nandasmo, Masaya, donde será velado y posteriormente, el darán el último adiós.