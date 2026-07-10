¡Borrón y cuenta nueva! Portugal anuncia a su nuevo técnico tras la eliminación mundialista

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha iniciado oficialmente una reestructuración absoluta en su proyecto deportivo. Este viernes, la entidad anunció la presentación de Jorge Jesús como nuevo seleccionador nacional, un movimiento estratégico que busca dejar atrás el amargo sabor de la última cita mundialista.

El experimentado entrenador luso asume el cargo con un contrato a largo plazo que lo mantendrá en el banquillo de forma ininterrumpida hasta el año 2030.

El reemplazo de Roberto Martínez tras la eliminación mundialista

La llegada de Jorge Jesús se produce en sustitución del estratega español Roberto Martínez, quien dejó el puesto tras el fracaso en el Mundial 2026, donde la selección de Portugal quedó eliminada en los octavos de final ante España.

El presidente de la FPF, Pedro Proença, justificó la contratación señalando que el objetivo principal es establecer un estándar de máxima exigencia dentro del plantel de cara a los próximos ciclos competitivos.

«Iniciamos una nueva era en la FPF. Hemos elegido a un seleccionador cuyo perfil refleja exactamente lo que queremos para esta nueva etapa: liderazgo, ambición y resultados», afirmó el directivo.

Los grandes retos de Jorge Jesus y el sueño del Mundial 2030

Jorge Jesus cuenta con una extensa y laureada carrera que abarca banquillos de Europa, Sudamérica y Medio Oriente. Entre sus experiencias más recientes destaca su paso por el Al-Nassr, club en el que coincidió con el astro portugués Cristiano Ronaldo.

Ahora, el timonel asume el desafío inmediato de preparar al combinado luso para los siguientes grandes torneos internacionales: La próxima Liga de las Naciones de la UEFA, Eurocopa 2028, Mundial 2030.