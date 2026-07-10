Mundial 2026 deja 12 técnicos despedidos tras eliminaciones
La Copa del Mundo Norteamérica 2026 ha dejado ya a doce técnicos sin empleo. Después de las eliminaciones de sus respectivas selecciones, la federación de esos países ha tomado la decisión de dejarlos fuera.
El último de ellos fue el español Roberto Martínez, quien estaba al frente de la selección de Portugal, quien quedo fuera en la fase de octavos de final precisamente ante su país de nacimiento, España.
Aquí les dejamos los trece directores técnicos que han quedado fuera:
- El primero y el más curioso fue Sabri Lamouchi, técnico de Túnez, quien después del primer partido fue separado. La selección de Tunez perdió por goleada en su debut mundialista 5-1 ante Suecia. Renard tomó las riendas de los africanos, pero en el segundo encuentro las cosas no resultaron mejor, quedando eliminados en primera ronda.
- Javier Aguirre – México. Ya se sabía de ante mano que Aguirre iba a dejar el banquillo mexicano una vez que finalizara la Copa del Mundo. También se conocía que Rafa Márquez iba a ser su reemplazante. El Vasco Aguirre deja al Tri tras una gran participación. Si bien los ansiados cuartos de final siguen esperando, lo cierto es que el equipo respondió, ganando invicto el grupo y luego los 16avos ante Ecuador. Los aztecas fueron eliminados en octavos por Inglaterra.
- Julian Nagelsmann – Alemania. El camino de Alemania en el torneo comenzó a toda máquina, con una goleada ante Curazao y luego un triunfo, ajustado, ante Costa de Marfil y ya con la clasificación y el primer puesto asegurado, perdió ante Ecuador. El problema llegó en los 16avos, cuando se enfrentaron a Paraguay, que los llevó hasta los penales y luego los eliminó. Nagelsmann fue invitado a renunciar para darle lugar a la llegada de Klopp.
- Ronald Koeman (Países Bajos). Países Bajos debió afrontar un grupo complicado, junto a Japón, Suecia y Túnez, pero termino ganando el grupo. En los 16vos de final fueron eliminados por Marruecos.
- Carlos Queiroz (Ghana). Los africanos lograron clasificar a los 16avos, tras una victoria ante Panamá, un buen empate ante Inglaterra y una derrota ante Croacia. En octavos fueron eliminados por Colombia.
- Hong Myung-bo (Corea del Sur). Corea del Sur debuto con victoria ante República Checa, perdieron ante México y también perdieron ante Sudáfrica y fueron eliminados.
- Steve Clarke (Escocia). Debutaron ganando a Haití, pero luego perdieron ante Brasil y Marruecos, con lo que terminaron en la tercera posición del Grupo C y eliminados.
- Miroslav Koubek (República Checa). Los checos se fueron del torneo, con apenas un empate ante Sudáfrica y dos derrotas.
- Jamal Sellami (Jordania). Fue la primera participación en una Copa del Mundo, algo que en la previa era más, tres derrotas consecutivas ante Austria, Argelia y Argentina fueron demasiado para que Sellami se mantuviese en el cargo.
- Zlatko Dalić (Croacia). Tras nueve exitosos años al frente de la selección, Dalić dio un paso al costado y dejó de ser el entrenador de Croacia. En la ronda de 16 perdieron ante Portugal de Cristiano Ronaldo, en lo que también significó la despedida de Luka Modric. ¿El saldo de Dalić? Un subcampeonato en Rusia 2018 y un tercer puesto en Catar 2022.
- Sebastián Beccacece (Ecuador). El entrenador argentino renunció a su cargo tras la caída de Ecuador ante México, en los 16avos de final del Mundial, en la fase de grupos habían vencido a Alemania.
- Marcelo Bielsa (Uruguay). Se esperaba mucho de Uruguay en este Mundial. El grupo que compartían con España, Cabo Verde y Arabia Saudita invitaba a soñar, de mínima, con un segundo puesto, sin embargo, los sudamericanos se retiraron de Norteamérica-2026 sin victorias y con muchos problemas internos, que quedaron en evidencia en el último encuentro ante España.