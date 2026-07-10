Mundial 2026 deja 12 técnicos despedidos tras eliminaciones

La Copa del Mundo Norteamérica 2026 ha dejado ya a doce técnicos sin empleo. Después de las eliminaciones de sus respectivas selecciones, la federación de esos países ha tomado la decisión de dejarlos fuera.

Ya van 12 técnicos despedidos en la Copa del Mundo

El último de ellos fue el español Roberto Martínez, quien estaba al frente de la selección de Portugal, quien quedo fuera en la fase de octavos de final precisamente ante su país de nacimiento, España.

Aquí les dejamos los trece directores técnicos que han quedado fuera: