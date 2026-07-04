Canadá, el primer anfitrión eliminado del Mundial 2026

La selección de Marruecos, avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de derrotar con contundencia 3 goles por 0 a Canadá, en el inicio de los octavos de final.

Tras una primera mitad equilibrada, los marroquíes marcaron la diferencia en el complemento. Azzedine Ounahi, abrió el marcador al minuto 50, amplió la ventaja al 82, con su segundo gol de la tarde y Soufiane Rahimi selló la victoria en tiempo de reposición.

Con este resultado, Marruecos se convierte en el primer clasificado a los Cuartos de Final del torneo y ahora espera al ganador del encuentro entre Paraguay y Francia para conocer a su próximo rival.

Por su parte, Canadá se despide del Mundial tras una histórica participación como una de las selecciones anfitrionas.