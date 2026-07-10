Mundial 2026 impone récord con 8 empates 0-0 en la historia

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya estableció un nuevo récord de partidos sin goles ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga: hasta ahora suma 8, la cifra más alta en la historia del torneo.

El Mundial 2026 rompió un récord histórico y no por cantidad de goles

El nuevo registro se confirmó tras el duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia, que terminó 0-0 y se resolvió en la tanda de penales, con triunfo suizo por 4-3.

Antes de ese encuentro, también acabaron sin goles los partidos entre España y Cabo Verde, Ecuador y Curazao, Bélgica e Irán, Inglaterra y Ghana, Paraguay y Australia, Cabo Verde y Arabia Saudita, y Colombia y Portugal.

Según el portal BetMGM, las Copas del Mundo de 1982, 2006, 2010, 2014 y 2022 habían registrado hasta 7 empates sin goles, mientras que en Rusia 2018 solo hubo 1 en todo el torneo: Francia contra Dinamarca.

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