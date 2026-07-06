Inglaterra elimina a México de la Copa del Mundo y avanza a cuartos de final

Inglaterra firmó una emocionante victoria por 3-2 sobre México en los octavos de final de la Copa del Mundo y dejó eliminado al conjunto azteca, asegurando su clasificación a los cuartos de final.

El combinado inglés supo aprovechar sus oportunidades en un duelo de ida y vuelta, resistiendo la reacción mexicana en los minutos finales para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

Los goles de Inglaterra fueron anotados por Jude Bellingham en los minutos 36 y 38, además del gol de Harry Kane en el minuto 60.

México respondió con anotaciones de Julián Quiñones y Raul Jiménez.

México luchó hasta el final, pero no logró igualar el marcador y se despidió del torneo mundialista tras una destacada participación.

Con este triunfo, Inglaterra avanza a los cuartos de final, donde se enfrentará a la sorprendente selección de Noruega en busca de un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

Las selecciones de Canadá y México, países sedes del mundial fueron eliminados de la Copa del Mundo.