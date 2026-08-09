Wilfrido Vargas hace vibrar Managua con un gran concierto en la Feria Ganadera

Una noche llena de merengue, alegría y mucha nostalgia se vivió en la Feria Ganadera de Managua, con la esperada presentación del legendario artista dominicano Wilfrido Vargas, quien puso a bailar y cantar a cientos de nicaragüenses.

Previo al esperado concierto, el público disfrutó de la presentación del reconocido grupo nacional Macolla, que se encargó de calentar los motores y preparar el ambiente para la gran fiesta del merengue.

A las 10:52 de la noche, Wilfrido Vargas hizo su aparición sobre el escenario, desatando la euforia de los asistentes.

En sus primeras palabras, el artista agradeció a la Feria Ganadera por haberlo traído desde República Dominicana para compartir su música con el público nicaragüense.

Wilfrido Vargas inició su espectáculo con uno de sus grandes clásicos, “El Africano”, haciendo que el público inmediatamente comenzara a cantar y bailar.

La fiesta continuó con éxitos como “Abusadora” y “Volveré”, además de otros temas reconocidos de su trayectoria como “El Baile del Perrito”, “A Mover la Colita” y “La Medicina”.

Durante más de una hora, el denominado “Rey del Merengue” mantuvo al público completamente entregado a su música.

El artista estuvo acompañado por sus coristas, mujeres y hombres que pusieron sus voces, energía y talento en cada una de las canciones interpretadas durante el espectáculo.

Wilfrido Vargas es uno de los grandes exponentes del merengue dominicano y una figura fundamental en la internacionalización de este género.

Músico, compositor, arreglista, director y trompetista, cuenta con una trayectoria de varias décadas y ha llevado el merengue a escenarios de América Latina y otras partes del mundo.

A lo largo de su carrera ha popularizado numerosos éxitos que se han convertido en clásicos de la música tropical y que continúan siendo bailados por diferentes generaciones.

El concierto en Managua también reunió a personas provenientes de distintos departamentos de Nicaragua.

Entre los asistentes se encontraban visitantes de Boaco, Granada y Estelí, además de una gran cantidad de público de Managua, quienes llegaron para disfrutar de una noche especial al ritmo del merengue.

La Feria Ganadera de Managua continúa atrayendo a miles de personas con sus diferentes actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia.

Esta gran fiesta culminará el próximo lunes 10 de agosto, cerrando así varias jornadas de entretenimiento y celebración en la capital.

Con sus grandes éxitos, una banda llena de energía y un público que no dejó de cantar y bailar, Wilfrido Vargas convirtió la Feria Ganadera de Managua en una verdadera fiesta del merengue, dejando una noche memorable para todos los asistentes.