Muchacha muere al volcarse camioneta utilizada como transporte colectivo en Wiwilí, Nueva Segovia

La joven Francis Jaditza Herrera González, de 23 años, murió la tarde de este miércoles al volcarse la camioneta en que viajaba entre Wiwili y la comunidad Vanasito, en el departamento de Nueva Segovia.

La camioneta era utilizada para transporte colectivo, y el hecho deja varias personas lesionadas de gravedad, una de las cuales supuestamente falleció en un centro asistencial de la zona.

La policía de Wiwilí, Nueva Segovia, ya investiga las circunstancias del mortal accidente de tránsito, el segundo que ocurre en ese departamento en menos de 24 horas, y en el que está involucrada una camioneta con saldo fatal.

El primer caso sucedió ayer en Murra, donde una camioneta cayo a un abismo causando la muerte de Juan Antonio Martínez, de 30 años.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año un total de 15 pasajeros de camionetas han muerto en el país victimas de accidente viales.