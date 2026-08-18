El ciudadano Humberto Antonio Amador Aguirre, de 16 años, falleció la mañana de este martes al colisionar de frente en moto contra un camión.

Motorizado pierde la vida estrellado contra camión en curva de Jalapa

El accidente ocurrió en la comarca El Corozo, de Jalapa, Nueva Segovia, en donde el cuerpo del infortunado quedó bajo la parte delantera del camión.

Amador Aguirre viajaba en la moto montañera color negro placa NS 10-742 cuando invadió el carril contrario debido al supuesto exceso de velocidad.

En esas circunstancias chocó de frente contra el camión color blanco de la empresa DIST MAY que circulaba en sentido contrario.

Producto del brutal impacto, Amador Aguirre quedó bajo la parte delantera del camión en tanto la motocicleta fue a parar al lado izquierdo de la vía.

Al sitio se hicieron presentes agentes de la Policía de Tránsito para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.

