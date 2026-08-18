Nicaragua reduce 4 fallecidos por accidentes, pero suma 1,297 colisiones

En su informe de los accidentes de tránsito ocurridos del lunes 10 al domingo 16 de agosto, la Policía Nacional destacó este martes una reducción de 4 personas fallecidas en comparación con la semana anterior.

A pesar de esta disminución en los decesos, durante el período evaluado se contabilizó un total de 1,297 colisiones en todo el territorio nacional, las cuales dejaron un saldo de 39 personas lesionadas.

En relación con los lugares de los accidentes, la capital concentró la mayor incidencia con 807 colisiones, seguido por León con 69, Matagalpa con 66, Masaya con 58, Estelí con 55 y Chontales con 38 casos registrados.

En cuanto a los tipos de vehículos involucrados en estos percances, las motocicletas encabezaron la lista con 395 unidades, seguidas de camionetas con 320, automóviles con 288, camiones con 152 y autobuses con 62.

Con el objetivo de garantizar la seguridad en las vías, la especialidad de Tránsito desplegó intensos operativos de control y fiscalización.

Como resultado de estas acciones coercitivas, las autoridades requisaron 187 mil 552 vehículos y realizaron 7,995 pruebas de alcoholemia.

Estas medidas derivaron en la suspensión de 819 licencias de conducir, la detención de 218 ciudadanos con la ocupación de sus vehículos por conducir sin licencia, y el arresto de 124 conductores por desplazarse en estado de ebriedad.

A la par de las medidas de control, la institución armada reforzó la vigilancia en 84 tramos de carreteras priorizadas, intensificando la presencia policial en horarios nocturnos durante los fines de semana mediante el uso de radares de velocidad y alcoholímetros.

Asimismo, se garantizó la cobertura preventiva en centros educativos y se realizaron inspecciones con pruebas de alcoholemia a los conductores del transporte colectivo.

