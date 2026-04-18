Motociclista se mata al realizar mala maniobra y estrellarse en punto fijo, en Managua

Jason Antonio Sequeira Maradiaga de 23 años, murió anoche en el hospital Carlos Marx, por las fracturas que sufrió en accidente de tránsito.

El accidente ocurrió en el sector de la rotonda La Virgen, a eso de las 10;30 de la noche presuntamente al realizar una mala maniobra salirse de la vía e impactar contra un punto fijo.

Gravemente lesionado a causa de trauma craneal severo fue llevado al centro asistencial donde lamentablemente murió medía hora más tarde.

Se conoce que Jason Antonio Sequeira Maradiaga, habitaba de la delegación de la Alcaldía del Distrito VII, media cuadra al sur, en Villa Guadalupe.