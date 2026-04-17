Intercambio de balazos entre policias y delincuentes deja 2 muertos en Chichigalpa, Chinandega

El suboficial Mayor de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), Jorge Yamil González Niño, de 32 años, murió esta noche en cumplimiento de su deber al enfrentarse a 4 delincuentes en la comarca Samaria, en el municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega.

La información preliminar del hecho revela que una patrulla policial llego hasta la casa de un sujeto identificado con el alias de Shrek, que se dedica a la venta de drogas, siendo recibidos a balazos por 4 delincuentes.

Los miembros de la patrulla respondieron al ataque, matando a uno de los delincuentes, mientras que los otros huyeron por veredas en la comarca Samaria, sin embargo, las balas de los sujetos alcanzaron al suboficial Jorge Yamil, causándole la muerte.

La policía de Chichigalpa está realizando un operativo en la zona, para dar con el paradero de los 3 delincuentes que huyeron.