Desaparición de jovencita y extraño mensaje tiene angustiados a familia de Masaya

Sumamente preocupada se encuentra la familia de María Fernanda Alemán Sevilla, de 18 años, quien desapareció la madrugada de ayer lunes luego de que salió a realizar ejercicios a la cancha de fútbol en Monimbó, Masaya.

María Fernanda Alemán Sevilla, de 18 años

Don Fidel Joaquín Mercado, tío de María Fernanda, dijo que su sobrina salió a las 4 y media de la madrugada hacia la cancha ubicada a unos 70 metros de su casa, lugar donde siempre iba a ejercitarse, y ya no regresó.

“Estamos muy angustiados, porque esto es algo que nunca había sucedido, ella es una joven formal, ni a fiestas iba y tampoco tenía novio”, comentó.

Agregó que María llevaba su celular y a las 10 de la mañana, recibieron un mensaje supuestamente de ella, indicando que se había ido con un varón a realizar sus sueños, sin embargo, al llamarla no respondió.

Afirmó don Fidel que luego volvieron a llamarla y el celular salió apagado, por lo que interpusieron la denuncia ante la Policía.

Vecinos del sector le comentaron al tío de la joven que sujetos desconocidos llegaron a la cancha en un carro y una moto y se la llevaron con rumbo desconocido.

El papá de María Fernanda Alemán Sevilla, es el señor Francisco Javier Alemán, quien solicitó a quien tenga información del paradero de su hija, por favor se lo comuniquen al celular 8247-0346 o al 118 de la Policía Nacional.