Desaparición de jovencita y extraño mensaje tiene angustiados a familia de Masaya

Por Jonathan Morales
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Sumamente preocupada se encuentra la familia de María Fernanda Alemán Sevilla, de 18 años, quien desapareció la madrugada de ayer lunes luego de que salió a realizar ejercicios a la cancha de fútbol en Monimbó, Masaya.

María Fernanda Alemán Sevilla, de 18 años
María Fernanda Alemán Sevilla, de 18 años

Don Fidel Joaquín Mercado, tío de María Fernanda, dijo que su sobrina salió a las 4 y media de la madrugada hacia la cancha ubicada a unos 70 metros de su casa, lugar donde siempre iba a ejercitarse, y ya no regresó.

“Estamos muy angustiados, porque esto es algo que nunca había sucedido, ella es una joven formal, ni a fiestas iba y tampoco tenía novio”, comentó.

Agregó que María llevaba su celular y a las 10 de la mañana, recibieron un mensaje supuestamente de ella, indicando que se había ido con un varón a realizar sus sueños, sin embargo, al llamarla no respondió.

Afirmó don Fidel que luego volvieron a llamarla y el celular salió apagado, por lo que interpusieron la denuncia ante la Policía.

Vecinos del sector le comentaron al tío de la joven que sujetos desconocidos llegaron a la cancha en un carro y una moto y se la llevaron con rumbo desconocido.

El papá de María Fernanda Alemán Sevilla, es el señor Francisco Javier Alemán, quien solicitó a quien tenga información del paradero de su hija, por favor se lo comuniquen al celular 8247-0346 o al 118 de la Policía Nacional.

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