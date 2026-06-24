Motociclista atropella a estudiante y se da a la fuga en Estelí

Las cámaras de seguridad de un negocio grabaron el preciso momento en que un motociclista atropelló a una jovencita cuando cruzaba una zona de seguridad peatonal y luego se dio a la fuga en la ciudad de Estelí.

Estelí: Huyen tras atropellar a alumna; 25 km/h

La adolescente es estudiante del Centro Escolar Germán Gmeiner y a causa del impacto resultó con lesiones de consideración por lo que fue necesario que recibiera atención médica.

El límite de velocidad máxima establecido en la Ley 431 para zonas de colegios, hospitales y áreas pobladas es de 25 kilómetros por hora en cualquier parte de Nicaragua.

Esta velocidad busca proteger a los peatones y prevalece sobre cualquier norma general, además de que se debe respetar la señalización específica del lugar, en este caso la cebra de cruce para las personas.