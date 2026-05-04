Monster Truck mata a tres personas, incluyendo una niña, en Colombia

Un camión gigante se salió de control e impactó a varios espectadores durante el show Monster Truck 2026 en Popayán, Cauca, Colombia, matando a tres personas, incluyendo una niña de 10 años, además dejó un saldo de 38 heridos.

Tragedia en Monster Truck camión arrolla a público, 3 muertos

La tragedia ocurrió ayer domingo en el lote Bulevar Rose, donde más de 1,500 espectadores disfrutaban las acrobacias de los camiones modificados, según informaron medios colombianos.

Varios celulares grabaron el momento exacto. El monster truck venía de pasar encima de varios vehículos chatarra, se inclinó hacia un lado y salió disparado fuera de la pista.

El vehículo destruyó una barrera de contención y se fue directo contra la gente. Terminó estrellado contra un poste, pero ya había dejado un saldo fatal.

🚨Un hecho lamentable se registró hoy, domingo 3 de mayo, en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026.



Durante el evento, una mujer que conducía uno de estos gigantes vehículos perdió el control y arrolló al menos a 15 personas. El informe… pic.twitter.com/0yZn0idjHY — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

El vehículo se aceleró, no se podía frenar

La piloto fue identificada como Sonia Segura, quien también quedó hospitalizada, aunque en condición estable. La hipótesis principal apunta a una falla mecánica en los frenos.

La piloto Sonia Segura

«El vehículo se aceleró, no se podía frenar», detalló el coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán, cita el reporte oficial.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, dio un reporte preliminar de dos muertos y 37 heridos. Pero el periódico El Tiempo elevó la cifra a tres fallecidos y 38 lesionados.

El secretario privado del municipio, Reinel Polanía, confirmó lo más doloroso: una de las víctimas mortales fue una niña de 10 años.

Las autoridades ya investigan las fallas de seguridad del evento. Señalan barreras demasiado débiles y espectadores ubicados peligrosamente cerca de la zona de exhibición.

Sonia Segura quería probar el poder de su #monstertruck 🤣 puro muñeco deja a los espectadores 😳😍 #MujeresEnRevolución#DomingoDeReflexionespic.twitter.com/8US5bEMzpd — A de Andre 🌻 (@andrefiorellaa) May 4, 2026