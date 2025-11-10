Modelo de OnlyFans será candidata a diputada de Perú

La modelo y creadora de contenido peruana, Karen Paniagua, anunció que lanzará su candidatura como diputada al Congreso de la República en las elecciones generales que se efectuarán en el país latinoamericano en 2026.

En un video publicado en redes sociales, indicó que su decisión marca «un antes y un después» en su vida. «Sé que ello conlleva mucha responsabilidad y sobre todo que vienen nuevos retos, nuevas metas, nuevos desafíos», agregó.

«Me siento lista para aportar, para sumar, y sobre todo dar todo por mi Perú», expresó Paniagua, quien además comunicó que en los próximos días difundirá sus propuestas de campaña.

La joven de 27 años, reconocida por sus cuantiosas ganancias en OnlyFans, aseguró que concurrirá por el partido Avanza País con el número 13 de la lista, en unos comicios previstos para el 12 de abril de 2026, cuando Perú retomará el sistema bicameral.

A pocas horas de su anuncio, ya se generaron algunas dudas. Este lunes fuentes de Avanza País le comentaron que Paniagua no está afiliada a la agrupación política.