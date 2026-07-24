Arranca embanderillado del Palo Lucio en Managua para fiestas tradicionales

La noche de este jueves, inició el tradicional embanderillado para la tradicional celebración del Palo Lucio, en cercanías de la rotonda Cristo Rey, y en el marco de la celebración de las Fiestas Tradicionales de los Managua.

Arranca embaderillado de cara a la celebración del Palo Lucio en Fiestas Tradicionales de Managua

El palo lucio es de madera y mide 12 metros de altura, está bañado de grasa para que se dificulte llegar a la cima y obtener uno de los premios.

Desde hace 51 años la popular fiesta del Palo Lucio acompaña la celebración de Santo Domingo de Guzmán, actividad que realiza todos los 31 de Julio y 9 de Agosto el tradicionalista José María Barahona, mejor conocido como “Chema Pelón” quien junto a su familia brinda alegría a los miles que acuden al sitio año con año.

A sus 87 años, Chema Pelón, el único tradicionalista de nuestras Fiestas Tradicionales, invitó a las familias a participar en el Palo Lucio para mantener viva nuestras tradiciones, y celebrar en paz, tranquilidad y seguridad.

La idea del Palo Lucio surgió después de un milagro que recibió “Chema Pelón” de su hija Francis Elizabeth Barahona, y por ello siempre celebra junto al pueblo nicaragüense esa promesa.

Para alegrar la noche hacen el concurso, y al día siguiente esperan la pasada del barco y comparten con la gente alimentos y premios.

La familia Barahona prevé repartir platillos de arroz a la valencia, mas de cazuela, nacatamales, entre otras comidas y bebidas, comida entre el 31 de julio y el 1 de agosto. “Estamos preparados gracias al apoyo de la Alcaldía de Managua y de nuestro Buen Gobierno”, dijo Eduardo Barahona, Chemita Jr..

