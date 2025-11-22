Mensaje de Saludo y Felicitación al Compañeros Nicolás Maduro Moros en ocasión de su aniversario natal

Mensaje de Saludo y Felicitación del Copresidente-Comandante Daniel, y CoPresidenta Compañera Rosario, al Compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en ocasión de su Aniversario Natal.



Managua, 22 de Noviembre, 2025

Compañero

Nicolás Maduro Moros

Presidente Constitucional

de la República Bolivariana de Venezuela

Sus Manos

Querido Nicolás :

En las situaciones duras, en los caminos difíciles, en las encrucijadas desafiantes, brota la Luz Espiritual del Guerrero que sabe luchar, y vencer.

Nos conocemos y sabemos de qué Llamaradas Sagradas venimos, de qué Incendios vamos, de qué Fuegos Sacros somos, Almas para todas las Batallas.

Estos Tiempos de Estrellas y Combates Insignes, confirman la Fortaleza que desde la Fé y el Infinito has mostrado y mostrás, para seguir alzando la Voz del Ser, en esa Venezuela Heroica que és Símbolo y Señal de Libertad, de Liberación.

Que al marcar tu Nacimiento, todas las Fuerzas del Universo sigan reunidas en vos, se renueven y multipliquen, y que sigás siendo Inspiración, Ejemplo, Valentía, Alegría, Bravura… Historiacreándose, Memoria elevada, Porvenir brillante.

Seres como vos, Nicolás, llenan nuestros Corazones de nuevos brillos y nos dejan enormes bríos.

Que sigamos siendo, Junt@s, grandes Energías, gigantescos Sueños, confirmación de Derechos, desde una Vitalidad y una Firmeza trascendentes para que la Paz Sea y Reine.

Siempre Más Allá y Siempre Junt@s, en Tiempos de Sacrosantas y Determinantes Batallas, para las Más Grandes y DecisivasVictorias.

La Patria Vive…!

Las Luchas Siguen…!

Las Victorias que construimos desde nuestrainmensa Dignidad, son Ciertas…!

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo