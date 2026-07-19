Comunicadores Venezolanos: el 47° aniversario de la Revolución Sandinista debe ser celebrado por el mundo

En el marco de las celebraciones por el 47° aniversario de la Revolución Popular Sandinista, los comunicadores venezolanos Ender Núñez y Abraham Istillarte, resaltaron la transformación positiva, el desarrollo social y la estabilidad que se vive en Nicaragua.

Durante entrevistas a Canal 4, ambos periodistas coincidieron en que el progreso de Nicaragua es palpable y merece ser proyectado ante la comunidad internacional para hacer frente a las narrativas mediáticas externas.

Ender Núñez destacó las excelentes condiciones de la red vial tras recorrer más de 600 kilómetros de carreteras en el país, además de ponderar el acceso a la seguridad y a una salud pública gratuita y de calidad.

Por su parte el comunicador Abraham Istillarte subrayó que el éxito de los proyectos radica en la alta conciencia del pueblo “médicos, campesinos, enfermeros ejecutan activamente las obras planificadas por el Gobierno liderado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

En tanto, Núñez valoró positivamente el impacto de las intervenciones diarias de la Vicepresidenta Rosario Murillo, señalando que esta política de «Gobierno comunicador» fortalece el vínculo y el respeto de la juventud hacia la dirigencia.

Finalmente, los comunicadores enfatizaron que, frente a los intentos internacionales por desmeritar la realidad nicaragüense, la verdadera situación del país se evidencia directamente en las calles, los mercados y a través del testimonio de sus propios ciudadanos en un ambiente de paz.