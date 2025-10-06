Nicaragua saluda al Presidente Vladimir Putin en su Cumpleaños

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, envió un fraternal mensaje de felicitación al Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en ocasión de su cumpleaños.

En la misiva, Nicaragua expresa su reconocimiento al mandatario ruso, destacando su liderazgo en la defensa de la justicia, la verdad y el respeto a los derechos de los pueblos.

A continuación, nota íntegra:

Managua, 30 de Septiembre, 2025

Hermano y Compañero Vladimir Putin

Presidente de la Federación de Rusia Sus Manos

Hermano Presidente :

En este Nuevo Cumpleaños, cuando la Vida nos celebra con todos sus acontecimientos, aplaudimos su Existencia y le deseamos Salud, más Realizaciones y la Dicha de las Victorias que su Pueblo y su Gobierno construyen y defienden, por la Justicia, la Verdad y el Respeto a todos los Derechos.

Su Aniversario de Vida le encuentra en Batallas formidables por un Mundo que asegure la Paz, el Diálogo y el Bien de Tod@s, en sintonía con los Deseos y Merecimientos de Tod@s.



Que la Providencia y las Prodigiosas Fuerzas Espirituales le sigan acompañando.

Que su Familia y la Alegría de su Pueblo sigan siendo Luz de Vida y esos Grandes Amores que llenan de Energía y Fortaleza sus Caminos.



Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo