Médico huye tras deschincacar a motociclista en una calle capitalina

El motociclista Eliut Isaac Hernández Ramos resultó lesionado esta madrugada al ser atropellado por una camioneta cuando esperaba el cambio de luz en los semáforos del Zumen, Distrito Tres de Managua.

El cazador de noticias José Dávila, informó que el lesionado estaba en su moto pulsar color negro con rojo con placa M 42 564, en uno de los carriles de este a oeste, cuando fue impactado por la camioneta Nissan color blanco matrícula placa M 281 308, cuyo conductor no identificado andaba con uniforme de médico.

De la velocidad en que se desplazaba el conductor de la camioneta, también impactó contra el carro sedan placa M 273 197, el que resulto con severos daños materiales.

Tras ocasionar la triple colisión, el irresponsable conductor de la camioneta huyó del lugar, siendo perseguido por otros conductores que lograron detenerlo frente a los antiguos Juzgado de Nejapa, Managua, donde estuvo a punto de ser linchado.

Tras ser alertados de lo sucedido técnicos de emergencia médica del Cruz Blanca le brindaron asistencia al motociclista lesionado en el lugar del accidente, trasladándolo al hospital doctor Fernando Vélez Paiz, donde luego de descartar fracturas y que los golpes que sufrió pusieron en riesgo su salud, fue dado de alta.

En tanto el irresponsable conductor que se presume es médico, y que no cumplió con su juramento hipocrático, fue entregado a la policía.