Matagalpina es primera víctima mortal del año en Nicaragua por electrocutamiento

El último adiós dieron este lunes, los familiares y amigos a la doña Juana García, quien falleció al recibir una potente descarga eléctrica cuando estaba en su vivienda ubicada en el barrio Las Marías de la ciudad de Matagalpa.

La tragedia ocurrió ayer domingo, cuando doña Juana García, de manera accidental hizo contacto con cable de energía eléctrica.

El caso enseguida fue reportado a las autoridades de la Policía Nacional, encargadas de indagar a fondo el caso y descartar mano criminal.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya, indican que 30 personas de distintos puntos del país, murieron electrocutadas por corriente alerta en sus viviendas o trabajos, el año pasado.