Mecánico fallece al quedar prensado bajo autobús en Ciudad Darío, Matagalpa

Don Edgar Ramón Espinoza de 36 años, murió de forma inmediata al quedar prensado debajo del autobús placa M 444-335 que estaba reparado, la noche de este sábado.

La fatalidad ocurrió en el taller de mecánica ubicado del Centro Recreativo El Pantanal, 50 metros al norte en el municipio de Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que don Edgar estaba trabajando del bus, el que aparentemente, quedó mal asegurado y al ceder, el eje trasero cayó sobre su humanidad, matándolo enseguida.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para investigar más sobre el terrible incidente.