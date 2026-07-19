España y Argentina por la Copa del Mundo

El MetLife Stadium, en Nueva Jersey, con capacidad para 83 mil personas, será sede de la final de la Copa del mundo entre Argentina y España, el domingo a la una de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Argentina llega a la final con Lionel Messi, como gran figura y luego de superar en semifinales 2-1 a la selección de Inglaterra.

Por su parte la selección de España, llega a la final como la mejor defensa del torneo, en semifinales superaron a la selección de Francia con marcador de 2-0.

Argentina y España se han enfrentado 14 veces en la historia, con un balance parejo, 6 victorias para cada selección y 2 empates

El partido de la final del Mundial 2026 será su enfrentamiento número 15 y apenas el segundo en una Copa del Mundo

En el partido de la final, Nicaragua volverá a tener representación gracias a la destacada árbitra Tatiana Guzmán.

La pinolera fue designada por la FIFA para integrar el equipo arbitral como Support Video Assistant Referee en el esperado duelo entre Argentina y España.

La presencia de la nicaragüense en el partido por el título representa un nuevo reconocimiento internacional a su profesionalismo y desempeño durante el torneo.

Como novedad por primera vez en la historia, la FIFA entregará anillos especiales a los campeones del Mundial 2026, siguiendo la tradición de ligas estadounidenses como la NFL y la NBA.

Nuestro staff galáctico, describirá todo el partido de la final desde la Sala de Entretenimiento Blast, de la Rotonda de Bello Horizonte 400 metros arriba, donde todos nuestros oyentes nos pueden acompañar y disfrutar de grandes promociones.