Masaya: encienden imágenes de Sandino y Zeledón en El Coyotepe

En la Fortaleza El Coyotepe, en Masaya, fueron encendidas las imágenes de los generales Augusto C. Sandino y Benjamín Zeledón como parte de las actividades conmemorativas del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

La iluminación de las imágenes formó parte de la agenda de actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración, resaltando el simbolismo de la Fortaleza El Coyotepe como escenario de memoria histórica.

Con esta actividad, se dio continuidad a las acciones conmemorativas organizadas por el 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, reafirmando el carácter histórico de la fecha y el reconocimiento a los generales Augusto C. Sandino y Benjamín Zeledón por su legado en la historia de Nicaragua.

El acto reunió a participantes que se dieron cita en este sitio histórico para rendir homenaje a ambas figuras, consideradas referentes de la historia nacional.