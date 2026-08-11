Aumenta el número de víctimas mortales tras devastador terremoto de 7,4 en Colombia

A 224 se elevó la cifra de personas fallecidas tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia. Las autoridades nacionales e institucionales informan además de al menos 668 heridos, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando a contrarreloj en las zonas más golpeadas.

Terremoto en Colombia

Del total de fallecidos reportados hasta el momento, 165 muertes se registran en ciudades capitales, siendo la región occidental del país la más castigada por el movimiento telúrico.

La situación en la capital del Valle del Cauca es crítica. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó este martes un balance parcial de 95 personas fallecidas en la ciudad.

«Hay 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros», precisó el mandatario local sobre las labores de búsqueda en la urbe.