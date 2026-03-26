Managua: Fallece segunda víctima vial ocurrido en Batahola Sur

Casi 48 horas después, se rindió a la muerte doña Petrona Ramos de 95 años, quien resultó con múltiples lesiones al ser impactada por el microbús placa M 04-985 conducido por Francisco José Barrera Rojas. de 38 años.

El accidente de tránsito se registró la noche del pasado martes, cerca de la antigua Nicalit, en el barrio Batahola Sur, Managua, donde murió de forma inmediata Domingo Quant de 68 años.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Domingo trasladaba a bordo de un andarivel a su mamá doña Petrona, al momento de ser impactados por el microbús.

Ese día don Domingo y su mamá ya iban de regreso a su casa ubicada en el barrio Bóer de Managua.

Las autoridades de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del caso.