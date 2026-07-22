Hallan sana y salva a menor de Chichigalpa que desapareció al ser contactada por TikTok

La menor Alexa Guadalupe Zelaya, de 13 años, quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares en Chichigalpa, Chinandega, fue localizada sana y salva en Juigalpa, Chontales, tras haber viajado decenas de kilómetros de su hogar para encontrarse con un desconocido.

De acuerdo con los informes preliminares, la menor entabló contacto con un sujeto a través de la red social TikTok, plataforma mediante la cual concertó el viaje que movilizó a sus familiares y a las autoridades.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre los graves peligros a los que están expuestas niñas e inocentes adolescentes en las plataformas digitales, donde usuarios desconocidos aprovechan la vulnerabilidad y la falta de supervisión para captar a menores de edad.

Tras ser ubicada por las autoridades correspondientes en el departamento de Chontales, la adolescente quedó bajo resguardo de protección y emprendió el retorno hacia Chichigalpa para reencontrarse con su familia.

Ante este tipo de situaciones, especialistas y autoridades reiteran la importancia de que padres de familia mantengan un monitoreo constante sobre los contenidos y las interacciones de los menores en redes sociales para prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad física y emocional.